عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

مدحت العدل
مدحت العدل

قال السيناريست مدحت العدل، أن الفنانة ياسمين صبري ممثلة جيدة ولكنها لم تقدم دورا قويا حتى الأن، ولكن فيما معناه كممثلة أن تطور من موهبتها.

وتابع مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "الموهبة 30 % من النجاح والـ 70 % تطور من موهبتك كفنان.

وأتمنى منها كفنانة لأن ملامحها جميلة ويجب أن تطور من نفسها، ومنى زكي بتطور من موهبتها وبتاخذ كورسات تمثيل حتى وقتنا الحالي وبتتطور يوم عن يوم".

أوضح مدحت العدل، أن ياسمين صبري يجب أن تأخذ محمد صلاح قدوة لها لأنه يعمل على نفسه ويطور من موهبته ويحترمها ويصونها ويتمرن بشكل يومي.

أخبار مدحت العدل السينارست مدحت العدل المنتج والسيناريست مدحت العدل أحدث أعمال ياسمين صبري الإعلامية نيهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

موضوعات متعلقة

ضمن جولته الغنائية .. سعد الصغير يروج لحفله القادم فى أمريكا

حبيبي الأبدي .. رانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها

صابر الرباعي بعد نجاح أغنيته: تحبوا تقولوا عليا باشا تمام كلنا بشوات

جو في منتهى الجمال.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره

نشرة الفن| أبرز اللقطات من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل.. ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا

دخول مفاجئ لـ الكينج في حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

بحبك يا مصطفى .. قمر النجوم يشعل حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين

بـ فستان ملكي مطرز | ابنة مصطفى كامل تتألق في حفل زفافها ..صور

ترشيحاتنا

الرائدات المجتمعيات يشكرن الرئيس بعد قرار زيادة مكافآت التطوع الشهرية

“كامب ديفيد”| مصر تهدد إسرائيل باتفاقية السلام وتحرك عاجل أمام محكمة العدل الدولية

إنفراد.. الشاهد الوحيد على جريمة جواهرجي بولاق يروي التفاصيل

كيف أعرف قبول الله طاعتي؟.. أحد علماء الأزهر يجيب

انفراد.. ننشر نص أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبو العلا

بقيمة 9600 جنيه.. «حياة كريمة» تطلق مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

صاحبة أغنية مخاصماك.. محمد جمعة وإبراهيم السمان يحتفلان مع نوال بأغنيتها الجديدة

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-