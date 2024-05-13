أقل من المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ربيعية من حارة إلى مائلة للحرارة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، وأجواء معتدلة تماما في الأماكن الساحلية المطلة عى البحر المتوسط، وأجواء حارة في محافظات جنوبي الصعيد وسيناء.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 29 درجة مئوية، مؤكدة أن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بأغلب المحافظات أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من السنة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تتكون سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم، وتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة.