تداول 2068 حاوية مكافئة و101 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

سجلت حركة الملاحة وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 35 سفينة خلال هذه المدة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، كما تم شحن وتفريغ 39 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.



وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع - في بيان له اليوم الاثنين، إنه تم تداول 2068 حاوية مكافئة حيث بلغت أعداد الحاويات الواردة 1167 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادرة 890 حاوية.



وأضاف أنه تم تداول وشحن وتفريغ 101 ألف طن بضائع خلال هذه المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.



من جهته، وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات بالميناء لمنع التلوث بكافة صورة.

