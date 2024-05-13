بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بروتوكول تعاون بين الجامعة و المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة ، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري ، والدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم وعدد من الوكلاء، وضم وفد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد، والدكتور أشرف عبد السميع، والدكتور حسام عيسى رئيس شعبة تربية الأحياء المائية.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي على حرص جامعة بنها على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية ، من أجل تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين من كلا الجانبين لخدمة كافة المجالات البحثية ذات الأولوية التى تلبى احتياجات الدولة المصرية للنهوض بالمجتمع وإيجاد حلول علمية متقدمة للتحديات التى تواجه الدولة.



كما أكد " الجيزاوي " علي أهمية توطيد التعاون وربط البحث العلمي ومخرجاته بالجانب التطبيقي ، بهدف تحقيق التطور والريادة في مجالات العلوم البحرية والبحث العلمي في البلاد.



من جانبه أعرب الدكتور عادل علي أحمد، عن سعادته ببروتوكول التعاون مع جامعة بنها والذى يهدف إلى توطيد التعاون المشترك في كافة المجالات البحثية وخاصة لتطوير القطاع البحري وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.