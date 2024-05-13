عاشور : إجمالي موازنة التعليم العالي السنة المالية الجديدة 117 مليار جنيه

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، بالاهتمام الكبير بقطاعي الصحة والتعليم، موضحاً أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها (جامعات ومستشفيات جامعية).

وقال الوزير، إن إجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي السنة المالية الجديدة بلغت 117 مليار جنيه، بزيادة 52 مليار جنيه عن العام الماضي، منها 5.2 مليار جنيه للبحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن استخدامات التعليم العالي في مشروع الموازنة 76 مليار جنيه لعدد 27 جامعة، وأن إقليم القاهرة يستحوذ على22 مليار جنيه منها.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور فعال في تقديم الخدمات الطبية، حيث تقدم خدمات لكافة شرائح المجتمع في ظل ارتفاع تكلفة العلاج، ويستحسن إقليم القاهرة على 12.5 مليار جنيه، والإسكندرية 2.6 مليار جنيه، وإقليم أسيوط 3.3 مليار جنيه، والدلتا 7 مليار جنيه.