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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبّة عربية لنصرتها.. فلسطين تفرض نفسها على جدول أعمال قمة البحرين

تحضيرات قمة البحرين
تحضيرات قمة البحرين

تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثون التي تستضيفها مملكة البحرين الخميس القادم، بحضور القادة والزعماء العرب، والتي يجرى الاعداد لها منذ السبت الماضي بالعاصمة البحرينية المنامة، وذلك لرسم السياسة العربية تجاه قضايا الأمة والتحركات العربية تجاهها.

ورغم كثرة الموضوعات التي تناقشها القمة العربية إلا أن تطورات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية والحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني فرضت نفسها على جدول أعمال القمة وتصدرت بنود عمل مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين تمهيدا لرفعها لوزراء الخارجية العرب، ومن ثم للقادة العرب خلال أعمال القمة.

ويتصدر جدول أعمال القمة العربية التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتأكيد على الموقف العربي في دعم القضية الفلسطينية في ظل التصعيد الكبير الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاولات إسرائيل المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.

ومن أبرز البنود التي يتضمنها جدول أعمال المناقشات التحضيرية للقمة، بحث الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في مدينة القدس المحتلة، في ظل ما يمارسة المستوطنين وجيش الاحتلال من عمليات عنف وتخريب في الممتلكات الفلسطينية وفي حق الفلسطينين، وكذلك متابعة تطورات الاستيطان والجدار العازل وملفات الانتفاضة والأسرى واللاجئون، وكذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الاونروا) في ظل عمليات التشويه المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضدها للنيل منها وبعد قررات عدد من دول الغرب الداعمة لإسرائيل وقف مساعداتها لتلك المنظمة الاممية.

وفي ظل التصعيد الخطير للحرب الإسرائيل يشمل جدول أعمال القمة العمل لتفعيل المبادرة العربية للسلام، والتي قدمها الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ال تم الإعلان عنها خلال أعمال قمة بيروت عام 2002، واتفقت عليها القمة العربية وقتها كمبادرة للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، تقوم على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.


كذلك يشمل جدول أعمال القمة العربية دعم جهوجهود التنمية في الأراضي الفلسطينية، وكذلك دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وكذلك دعم دولة فلسطين في الملف الاقتصادي والاجتماعي بناء على ما قدمة الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية للقادة العرب.

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