محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ خطة الدولة في التنمية المستدامة بقطاع التعليم

وجه محافظ أسيوط عصام سعد ، تعزيز وتنمية روح الانتماء والمواطنة لدى العاملين بالمنظومة التعليمية وتكثيف الجهود لتنظيم الفاعليات المختلفة والاستفادة من الإمكانات الموجودة بالمؤسسات التعليمية والعمل على تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمال تنفيذ خطة الدولة في التنمية المستدامة في قطاع التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط اليوم/الاثنين/ مع محمد إبراهيم دسوقي عقب توليه مهام منصبه الجديد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مقدمًا التهنئة له ومتمنيًا التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل واستكمال مسيرة التطوير في داخل قطاع التربية والتعليم.



وطالب المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم الجديد، بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع التعليم في المحافظة، واستكمال مسيرة التنمية والمتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات قطاع التعليم وجميع الفعاليات والأنشطة وبذل أقصى الجهد والتكاتف والتعاون مع جميع القطاعات للنهوض بالعملية التعليمية.



من جانبه، أعرب محمد إبراهيم دسوقي، عن شكره وتقديره للمحافظ، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع التعليم والمشاركة بقوة في كافة الفعاليات التي تشهدها المحافظة لتخريج كوادر متميزة فى كافة المجالات قادرة على تحقيق مسيرة التنمية.