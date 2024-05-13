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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم كبير في 4 مناطق بمقاطعة خاركيف الأوكرانية

الجيش الروسي في اوكرانيا
الجيش الروسي في اوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها طورت انتشارها التكتيكي في 4 مناطق بخاركيف.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن  الجيش الروسي أحرز تقدما وحسن الموقف التكتيكي لقواته في أماكن تموضعه على 4 محاور استراتيجية في مقاطعة خاركيف؛ وهم فيسيلي ونيسكوتشني وفوفشانسك وليبتسي.

وتقول روسيا إنها سيطرت بالفعل على تسع قرى على الأقل في منطقة خاركيف، وفتحت جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن أوكرانيا استبدلت القائد العسكري المسؤول عن خاركيف وسط الهجوم الروسي.

وفي وقت سابق، أكد حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف أن روسيا تهاجم بمجموعات صغيرة لتوسيع جبهة القتال، لافتًا إلى أن الموقف صعب.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، قال سينيهوبوف إن هناك خطرًا لانتشار القتال ببلدات جديدة، مشيرًا إلى أن الوضع صعب.

وبدأت روسيا يوم الجمعة عملية توغل عبر الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا في منطقة خاركيف.

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