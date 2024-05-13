ربيع : تخصيص 60% من الحصيلة اليومية لقناة السويس المالية لخزانة الدولة

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن اتفاق محاسبي بناء علي توجيهات القيادة السياسية بين الهيئة ووزارة المالية على تخصيص 60% من الحصيلة اليومية لقناة السويس المالية لتدخل إلي خزانة الدولة ، بينما 40% الأخرى تبقى للهيئة لاستغلالها.

وأضاف أنه تم البدء الفعلي في تخصيص جزء من نسبة 40% من إيرادات القناة لصالح صندوق الاستثمار الخاص بقناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

وقال ربيع خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة أن هيئة قناة السويس تقدمت بتعديل علي قانون الهيئة رقم 30 لسنة 1975؛ لإنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة في ظل التحديات التى يواجهها مرفق قناة السويس فى الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى ، وهو معروض أمام مجلس النواب وتم الموافقة عليه مبدئيا.