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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا /الثلاثاء/ طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما يتوقع الخبراء أن يسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 18
العاصمة الادارية 30 17
6 اكتوبر 29 16
بنهــــا 28 17 
دمنهور 27 16
وادى النطرون 29 16
كفر الشيخ 28 18
المنصورة 28 17 
الزقازيق 29 18 
شبين الكوم 28 17
طنطا 28 17
دمياط 24 19 
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 30 17
السويس 29 18
العريش 26 18
رفح 25 17
رأس سدر 30 21
نخل 27 14 
كاترين 25 12
الطور 28 20
طابا 27 19
شرم الشيخ 32 22
الاسكندرية 25 16
العلمين 24 15
مطروح 23 16
السلوم 25 15
سيوة 29 14
رأس غارب 31 22
الغردقة 31 22
سفاجا 32 23
مرسى علم 31 23
شلاتين 32 23
حلايب 29 24
أبو رماد 31 23 
رأس حدربة 29 24
الفيوم 30 17
بني سويف 30 17
المنيا 31 18
أسيوط 30 17
سوهاج 32 20
قنا 34 22 
الأقصر 34 21
أسوان 35 22
الوادى الجديد 32 19
أبوسمبل 35 23


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:


العظمى الصغرى
مكة 40 24
المدينة 39 25 
الرياض 40 26
المنامة 38 28
أبوظبى 42 30
الدوحة 39 30
الكويت 37 26
دمشق 26 12
بيروت 23 19
عمان 23 11
القدس 23 13
غزة 24 17
بغداد 34 20
مسقط 34 30
صنعاء 30 14
الخرطوم 44 30
طرابلس 33 24
تونس 30 18
الجزائر 24 15
الرباط 21 13
نواكشوط 36 21


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 17 06
إسطنبول 19 11
إسلام آباد 36 21
نيودلهى 41 28 
جاكرتا 33 25
بكين 31 16
كوالالمبور 33 25
طوكيو 22 15 
أثينا 22 12
روما 26 12
باريس 20 11
مدريد 21 10
برلين 25 12
لندن 18 12
مونتريال 19 12
موسكو 12 05 
نيويورك 22 14
واشنطن 24 16
أديس أبابا 25 14

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