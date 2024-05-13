مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات من باكستان لصالح أهالي قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي اليوم "الاثنين" طائرة مساعدات قادمة من دولة باكستان لصالح أهالي قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول بمطار العريش الدولي، في تصريح صحفي، إن الطائرة تحمل على متنها 95 طنا من المساعدات الإغاثية مقدمة من المنظمة الكاثوليكية للإغاثة.

وأضاف أنه تم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم بلغ 760 طائرة، منها 620 طائرة مساعدات، 140 طائرة وفود دولية.