ساب الإجابة غامضة | البلدوزر يكتب منشورا مثيرا يخص الزمالك

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالاً مثيرا حول نسبة تتويج الزمالك بالكونفدرالية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الغني:"بعد نتيجة الذهاب | نسبة تتويج الزمالك بالكونفدرالية هي…".

تبحث جماهير الزمالك عن خيارات تليفزيونية مفتوحة تبث مباراة الفريق ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية، بعد الخسارة في الذهاب.

أقيمت المواجهة الأولى أمس الأحد على أرض بركان، وانتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

ويقام اللقاء الحاسم الأحد المقبل الموافق 19 من شهر مايو الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وسيتم بث المباراة على قناة "تايم سبورتس" الأرضية، مما يمنح الجماهير الفرصة لمتابعة المواجهة المهمة.

مهمة الزمالك واضحة: يجب عليه تحقيق الفوز بهدف دون رد في المباراة القادمة، لتعويض الخسارة في الذهاب أو إعادة تحقيق نفس النتيجة للسماح بفرصة حسم المباراة بركلات الترجيح.

يتطلب هذا الأمر أداءً قويًا وتركيزًا عاليًا من جانب الفريق، تحت إشراف المدير الفني جوزيه جوميز.