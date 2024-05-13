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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر للطيران تدرس إعادة تشغيل الرحلات بين مطاري أسيوط والقاهرة

النائب الدكتور على
النائب الدكتور على مهران

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد ،الطلب المقدم من النائب  الدكتور على مهران ،بشأن إعادة تشغيل الرحلات بين مطار أسيوط ومطار القاهرة الدولى .

 

وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام وبحضور محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية،  عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وقال النائب الدكتور على مهران مقدم الطلب  ، إن  محافظة أسيوط أحد أكبر محافظات مصر وعاصمة الصعيد وتخطى تعداد سكانها أكثر من خمسة مليون نسمة في 2023 تتميز  أسيوط بوجود خمس جامعات حكومية وأهلية خاص بالإضافة إلى عدد من المناطق الصناعية والخدمية الجديدة بالإضافة إلى مدينتين جديدتين هم مدينة أسيوط الجديدة ومدينة ناصر والتي تعتبر أحد مدن الجيل الرابع كما تحظى  أسيوط بوجود كثير من الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية  و تعتبر المحطة الرئيسية في مسار العائلة المقدسة. 

 

وأضاف مهران ، تأتي تنمية الصعيد على رأس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة لذا حرصت الدولة على الاهتمام بقطاع النقل والمواصلات بالصعيد وتطويره بصورة مستمرة ولذا حرصت الدولة على تسيير رحلات طيران منتظمة بين القاهرة وأسيوط علي مدار أكثر من 25 عام حيث تعتبر هذه الرحلات أحد شرايين الحياة ووسائل التنمية بين العاصمة وعاصمة الصعيد كما حرصت الدولة على تطوير المطار خلال 25 عاما الماضية وتطوير صالة المطار الجديد عام 2012 بتكلفة 233,000,000 جنيه لترفع من الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 1,250,000 راكب سنويا. 


وأكد مهران حرص الدولة خلال ال25 عام الماضية على تشغيل أربع رحلات أسبوعية بين القاهرة وأسيوط وكان لهذه الرحلات أثرا كبيرا في تحقيق التنمية بالمحافظة على مدى الأعوام الماضية ولكننا فوجئنا بقرار وزارة الطيران المدني في ديسمبر الماضي بتعليق الرحلات بين مطاري القاهرة وأسيوط الدولي الي ما بعد 10 مارس 2024 وقد أثار هذا القرار استياء شديدا بين قطاع كبير من المسافرين وخاصة أن الرحلات كانت تشهد طلبا وإقبالا كبيراً .


وطالب النائب على مهران ، بضرورة إعادة تشغيل الرحلات بانتظام بين مطاري القاهرة وأسيوط الدولي ،وتشغيل رحلات بين مطار أسيوط الدولي خلال فترات الصيف تشجيع للسياحة الداخلية. 

ومن جانبه وعد محمد موسي،رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، بإعادة دراسة تشغيل خط أسيوط القاهرة مرة أخري. 

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