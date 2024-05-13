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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو عبيدة: انقطاع الاتصال بمجاهدين يحرسون 4 أسرى

صدى البلد

كشف أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، "أنه نتيجة القصف الصهيوني الهمجي انقطع اتصال الحركة بمجاهدين يحرسون 4 أسرى إسرائيليين بينهم هيرش جولدبيرج بولين".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت في اليوم الـ220 من عدوانها على قطاع غزة 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 57 شهيدا و82 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35091 شهيدا و78827 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أبو عبيدة حماس أسرى إسرائيليين وزارة الصحة الفلسطينية

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