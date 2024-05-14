برلماني: قانون التصالح فرصة عظيمة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية

قال النائب سيد حجازي ،عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة وعدت وأوفت بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، موجها التحية للرئيس السيسي لأنه ساعد على إدخال عدد من التيسيرات على القانون الجديد وما كان لها أن تمر دون تدخل رئاسي.

جاء ذلك خلال حوار مجتمعي مع أهالي شبرا الخيمة اليوم بحضور النائبان أشرف امين ومجاهد نصار عضوا مجلس النواب والدكتور مصطفي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعدد من الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة القليوبية.

واضاف حجازي، ان القانون وضع حد لتلك المخالفات ومعالجة مشكلات تطبيق القانون السابق، الذي لم ينجح سوى في تحقيق 4% من عمليات التصالح لافتا الي ان اللائحة التنفيذية هي روح القانون ، موضحا أنه بعد 60 يوما سيتم عمل جلسة قياس أثر تطبيق.

وأوضح حجازي، أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة مشيرا الي أن من تم رفض طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له

أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء تعتبر خطوة هامة تعزز معالجة تشوهات وأخطاء تاريخية استمرت لفترات طويلة، مما جعل المخالفات البنائية تكون سمة سائدة.

واكد حجازي، أن القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، ويسهم في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري. كما أنه يعتبر خطوة هامة نحو بناء مجتمع مدني متطور ومنظم.