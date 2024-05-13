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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام مجلس الأمن.. روسيا تدين الضربات الجوية على اليمن وعسكرة البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن ضربات التحالف الغربي على اليمن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر ولا تؤدي إلا إلى تفاقم تصاعد التوترات في البحر الأحمر.

وأضاف نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لقد أصبح الوضع الصعب أكثر تعقيدًا بسبب الضربات غير المبررة التي نفذها التحالف الغربي على أراضي اليمن السيادي، والتي تم تنفيذها في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات، فضلاً عن العسكرة المستمرة للمناطق المائية القريبة من اليمن بشكل عام، لا تساعد على الإطلاق في ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، بل تؤدي إلى زيادة التصعيد.

كما أشار نيبينزيا إلى فشل المحاولات "لتبرير هذا العدوان بقرار مجلس الأمن رقم 2722 أو بالإشارة إلى حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "التجربة الفاشلة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تثبت بوضوح أن استخدام القوة ضد اليمن لن يضع الوضع في البحر الأحمر على المسار الصحيح، وهناك حاجة إلى نهج شامل يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الإقليمية".

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