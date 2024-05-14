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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن يحسم الجدل حول ضم حارس مرمى الأهلي للمنتخب الوطني

صدى البلد

حسم إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الجدل حول ضم حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي  للمنتخب الوطني .

 

وقال ابراهيم  حسن : محمد الشناوي الحارس رقم 1 في مصر.
 

وبعد الفوز الثمين على بلدية المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة الـ22 من دوري NILE، أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ملف المسابقة المحلية وبدأ التحضيرات لمواجهة العظيمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

يتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

 

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيتم بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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