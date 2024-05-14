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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل لـ40.. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة ارتفاعات جديدة في هذا الموعد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أجواء الطقس حاليا ربيعية، وقيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر أقل من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ومن المفترض أن تتجاوز ال30 درجة مئوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير، أن درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال28 إلى 29 درجة مئوية على القاهرة الكبري خلال فترة النهار، موضحة أن الأجواء ربيعية فترة النهار حارة، ومائلة للبرودة خلال فترات الليل، وتصل ما بين ال18 إلى 19 مئوية، ولكن هناك نشاط للرياح تجعلنا نشعر بمزيد من الإنخفاض.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح مستمر حتي نهاية الأسبوع، مثير لبعض الرمال والأتربة فى بعض الأماكن من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وبعض الأماكن من محافظات الصعيد فى بعض الأيام، لافتة إلى أن هناك شبورة مائية ولكن تأثيرها ليس بكبير على حركة المرور وتنتهي بمجرد سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك إرتفاعات فى قيم درجات الحرارة من يوم الجمعة القادمة وعلى مدار الأسبوع القادم، وترتفع عن الأيام الحالية، ولكن ال37 وال38 أو 40 درجة نجدها فى بعض المناطق الجنوبية، ومن الوارد مع منتصف الأسبوع أو الأسبوع القادم تصل درجة الحرارة إلى 35 العظمي على القاهرة الكبري.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الأرصاد الجوية أجواء الطقس صدى البلد

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