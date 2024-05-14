الأونروا: ما يقارب 450 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا، حيث أعلنت وكالة الأونروا، أن ما يقارب 450 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ السادس من الشهر الجاري.

ويواجه سكان رفح الفلسطينية الإرهاق المستمر والجوع وأملهم الوحيد هو وقف إطلاق النار.