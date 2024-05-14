عاصفة شمسية نادرة تضرب الأرض .. تفاصيل

قال الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، إن الشمس عبارة عن كرة ملتهبة من الغازات تتكون من الهيدروجين والهيليوم وباقي من العناصر، مشيرا إلى ان النقطة المركزية فى الشمس درجة حرارتها 15 مليون درجة.

وأضاف الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، خلال حوارها ببرنامج “ًصباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، أن هناك ما يسمي بالبقع الشمسية، وهي من ينتج عنها الإنفجارات وتكون درجة حرارتها أقل من الدرجة الداخلية، موضحا أنه يحدث تلك الإنفجارات فى شكل طبقة من البلازما وتأتي إلى طبقة الأرض وتصدم بالغلاف الخاص بها، وبالتالي يحدث العاصفة الجيومغناطيسية.

وتابع الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية: “هناك بعض الجهات التي تقول أن العاصفة ستستمر يومين.. ولكن هذا غير صحيح لأنها تستمر أسبوع نتيجة أنها تحدث كل 11 عاما”.