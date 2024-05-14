وزيرة الهجرة: نعمل على ملف "التدريب من أجل التوظيف" كبديل آمن للشباب

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي، أن الوزارة تعمل على ملف "التدريب من أجل التوظيف"؛ كبديل آمن للشباب من الهجرة غير الشرعية؛ وذلك تماشيًا مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة - خلال لقائها مع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن الوزارة تعمل على محاربة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها في المحافظات المصدرة لها، من بينها محافظة بني سويف.

من جانبه، أكد المحافظ، الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إشرافها على المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة، بالتعاون بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الآمنة، سواء للدراسة أو العمل خارج مصر .