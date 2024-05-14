الطاهري: مصر مارست قوة الحكمة منذ انفجار الوضع في 7 أكتوبر

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن مصر مارست ما يمكن تسميته قوة الحكمة منذ اندلاع وانفجار هذا المشهد في 7 أكتوبر، وتصدت لعميات التهجير القسري بكل قوة في الأراضي الفلسطينية، وتصدت لتهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين أو داخل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الطاهري، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه أمل الحناوي، أن معبر رفح ظل مفتوحا على الدوام وأجبر الجانب الإسرائيلي وبضغط دولي على مرور المساعدات وتضاعفت المساعدات.

وأكد أن الشعب المصري من خلال مؤسسات المجتمع المدني المصري جاء في صدارة من قدموا الدعم من كل دول العالم إلى أشقائهم في فلسطين، وتبرع الشعب بكل ما هو غالٍ وقدم دمه إلى الأشقاء في فلسطين، والمستشفيات في رفح والعريش ممتلئة بأهل فلسطين.

وأوضح أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل منذ بداية هذا الصراع على وقف نزيف الدماء الفلسطيني، وكبح هذا الجنون الإسرائيلي، ونجحت مصر في قمة القاهرة بتحويل دفة المجتمع الدولي الذي بدأ يتعامل مع الأمر أن هذه الأزمة انطلقت في 7 أكتوبر ونسوا ما قبله.



