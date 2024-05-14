أمينة خليل: شقو فيلم تجمعت فيه كل مقومات النجاح

أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي يحققها فيلم "شقو" المعروض في دور السينما حاليا، مشيرة إلى أن الفيلم تناول قصة رائعة تم إخرجها للجمهور ببراعة.

وقالت أمينة خليل، في تصريح لها اليوم الثلاثاء، إن دورها كان صعبا للغاية وتطلب الكثير من العمل والجهد خاصة أنها تظهر بدور جريء حيث تقدم شخصية راقصة شرقية لأول مرة تدعي “فتنة العايقة”، مشيرة إلى أن الفيلم من أمتع التجارب التي قدمتها خاصة أن تلك التجربة قامت فيها بتغيير جلدها وتعايشت مع الدور لأن القصة الموجودة في العمل لم تعشها من قبل.

وأشارت أمينة خليل إلى أنها توقعت أن يحقق الفيلم نجاحا وإيرادات كبيرة في دور العرض منذ قراءة السيناريو لأن العمل مكتمل الأركان وتوفرت له كل مقومات النجاح..منوهة بأن الفيلم تجربة جديدة ومختلفة بمستوى متطور وجديد وبقصة ممتعة مناسبة للجميع..لافتة إلى التفاهم الكبير بين فريق العمل والرهان على نجاح الفيلم وبقوة وهو ما تمت ترجمته بشكل جيد للجمهور.

وأوضحت أمينة خليل أنها تختار أعمالها بعناية جدا وأكثر ما يجذبها للمشاركة في أي عمل فني هو قصة العمل..قائلة :"إنها دائما ما تبحث عن التغيير".

وتدور أحداث الفيلم في إطار حركي تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا ، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى ، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة وتبعات خطيرة.

ويشارك في بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي، وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكي.

