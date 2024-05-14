بيبو وعدلي في تونس للترتيب لاستقبال بعثة الأهلي.. تفاصيل

يطير خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري خلال ساعات، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي سفر الكابتن خالد بيبو إلى تونس من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، وذلك قبل مواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال المحدد له السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في رادس في العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري في رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجارى على استاد القاهرة الدولى.