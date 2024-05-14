روسيا تخطط للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بقارة أفريقيا

قال رومان تشيكوشوف، المسؤول بوزارة الصناعة والتجارة الروسية، إن روسيا تخطط للاستثمار في إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ في الدول الإفريقية.

ومن المخطط أيضًا الاستثمار في البنية التحتية لدول آسيا، بما فيها الصين، ودول أمريكا اللاتينية، بحسب تشيكوشوف، رئيس إدارة التعاون الدولي والتراخيص في التجارة الخارجية بالوزارة.

وأوضح تشيكوشوف "في الوقت الحالي، لدينا حوالي 12 مشروعًا في هذا الصدد قيد التنفيذ، لكن هذا ليس العدد النهائي وقد يتغير صعودًا ونزولًا اعتمادًا على النشاط الاستثماري لشركاتنا، سواء شركات الخدمات اللوجستية أو شركات الإدارة التي ستعمل على إنشاء مناطق صناعية"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال المسؤول إنه يتم الآن تشكيل تطبيق الميزانية لهذه المبادرات لأنه سيتم تمويل هذه البنية التحتية في الفترة 2025-2030، مشيرا إلى أن هذه دورة جديدة من المشاريع الوطنية.

وفي وقت سابق، كشف النائب الأول لرئيس الوزارة عن نية الهيئة إنشاء مركز لوجستي بالقارة الإفريقية ودعم ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وفي نوفمبر 2023، قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إن روسيا يمكن أن تشارك في تطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات، وكذلك الصناعة، في أفريقيا.