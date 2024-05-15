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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يحسم خلاف الجمهوريين والديمقراطيين حول إرسال أسلحة لإسرائيل

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع قانون بشأن تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل إذا أقره الكونجرس.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، سيستخدم بايدن الفيتو ضد أي مشروع قرار بالكونجرس يقرر إرسال أسلحة لإسرائيل.

وفي وقت سابق، اعترض البيت الأبيض بشدة على مشروع قانون يقوده الجمهوريون يسعى إلى إجبار الرئيس جو بايدن على إلغاء تعليق شحنة من القنابل عالية القدرة إلى إسرائيل، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وكانت الشحنة التي تم حجبها في وقت سابق من هذا الشهر نقطة خلاف ساخن وسط مخاوف من احتمال استخدام إسرائيل ذخائر أمريكية في هجومها على رفح.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى الكونجرس تقريرا نقديا للغاية حول سلوك إسرائيل في غزة لكنه لا يصل إلى حد انتهاك شروط الحصول على الأسلحة الأمريكية.

وقال المسؤولون الأمريكيون الثلاثة إن التقرير الذي يقيم ما إذا كانت إسرائيل قد امتثلت للقانون الدولي وقيدت المساعدات الإنسانية إلى غزة أثار النقاش الداخلي الأكثر إثارة للجدل في وزارة الخارجية منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأشاروا إلى أن تقرير بلينكن سيسرد سلسلة من الحوادث التي وقعت خلال الحرب في غزة ويلاحظون أن التقرير أثار مخاوف جدية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وأضاف المسؤولون أن التقرير سيصف الوضع "بعبارات حرجة للغاية"، لافتين إلى أن وزارة الخارجية لا تزال تنظر في العديد من تلك الحوادث.

وفي الوقت نفسه، سيتوقف بلينكن عن استنتاج أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي في سياق مذكرة الأمن القومي.

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بايدن يحسم خلاف الجمهوريين والديمقراطيين حول إرسال أسلحة لإسرائيل

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