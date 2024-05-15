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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: هناك مخطط لعين لتشوية صورة الأهلي.. فما السبب؟

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة مخطط لتشوية صورة النادي الأهلي ووقوفه ضد مصلحة منتخب مصر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك.

و قال شبانة :حسام حسن يستعين بليفربول ونانت واتحاد جدة "لتشويه" الأهلي .

وتابع  شبانة: هناك مخطط لعين لمحاولة اظهار الأهلي يقف ضد  مصلحة منتخب مصر ، لانهم بعتوا للأندية الي فيها اللاعيبة المحترفة برة مصر رسميا ارسال الاعيبة بدري 9 أيام لأن منتخب مصر مزنوق وهتطلع علي الميديا تقول نانت يوافق يسيب مصطفى محمد  وليفربول يوافق والأهلي لا .

وكان قد اجتمع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اليوم الإثنين ، بمقر اتحاد الكرة ، مع الصحفيين ، للحديث عن بعض الملفات المهمة بشأن المرحلة القادمة للمنتخب وتحدياته واستعداداته لتصفيات أمم إفريقيا 2025 ، ومونديال 2026.

وأثارت تصريحات حسام حسن عميد لاعبي العالم الأسبق ، الجدل حيث تحدث بكل شفافية مع الصحفيين والإعلاميين ، ومن جانب اخر صرح بأن لا توجد أي ازمات مع محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول.

ونرصد تصريحات حسام حسن في عدة نقاط جاءت كالآتي :

-انظروا إلى الدوري المصري والكرة التي تلعب فيه، الدوري المصري لا يفرز اللاعبين المطلوبين وأخرنا 3 باصات والكرة بتتقطع، نحن نعاني

-أريد أن يقول لي أي شخص عن لاعب جديد يستحق الانضمام لمنتخب مصر من الدوري، وما تم نقله من خلال بعض وسائل الإعلام خلال الجلسة الحالية بأني قلت إن هناك لاعبين لا يصلحون للانضمام من الدوري لمنتخب مصر كذب.

-معسكر إعداد المنتخب " ٤-٥ " أيام هيودينا مركز شباب مش كأس عالم .

-أنا بطلب ٤ أيام زيادة عن الأجندة الدولية لأن أنا في مهمه قومية زي ما الفرق بيتأجلها ماتشات محلية عشان المهام القومية  .. الوصول للمونديال صعب ومحتاج شغل

-بتقللوا من بوركينا فاسو اللي عنده ٢٨ محترف وأنا عندي ٨ بس، بلاش نسهل وصولنا للمونديال

-أقدم لكم إحصائية كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين وفي المقابل يملك منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبا محترفا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، أقبل النقد ولكني أرفض الاستهزاء أو السخرية.

الأهلى الإعلامي محمد شبانة نانت اتحاد جدة منتخب مصر

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