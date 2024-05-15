عاجل.. وفاة والد نجم الزمالك قبل أيام من نهائي الكونفدرالية

توفي والد سيد نيمار لاعب نادي الزمالك بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية.

وأعلن عبدالله نيمار شقيق سيد نيمارعن وفاة والده وكتب : والدي في ذمة الله.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.