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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: المنتخب لديه امتحان قوي.. وصلاح سيتواجد بشكل طبيعي

محمد صلاح
محمد صلاح

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي  أن مراكز الشباب في مصر تضم جميع الأنشطة سواء فنية أو ثقافية أو اجتماعية ولا يقتصر الأمر على الرياضة فقط.

واكد وزير الشباب والرياضة خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم لديه امتحان قوي ما بين خوض التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس الأمم الإفريقية 2025

وأوضح وزير الرياضة، أنه الوزارة تقوم بتوفير كل شيء للمنتخبات الوطنية لكرة القدم ونتابع بشكل دوري مع اتحاد الكرة.

ونفى وزير الرياضة ما يثار بشأن وجود أزمات متعلقة باللاعب  محمد صلاح موضحا انه فخر لكل المصريين وسيتواجد بشكل طبيعي في معسكر المنتخب المقبل ، ووجوده يغير شكل المنتخب.

واكد صبحي:" لا ندير الأندية أو الاتحادات في مصر ولكن نتدخل فقط لحل الأزمات وحفظ الاستقرار".

وبعث وزير الرياضة رسالة للجميع مؤكدا أن مصلحة كل المنتخبات الوطنية في المقام الأول دائما.

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