لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة نارية للنادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال "الغندور": "عمر ما فيه زملكاوي قلّل من دوري الأبطال و العكس هو اللي صحيح.. كثير من الأهلاوية بيقللوا من الكونفيدرالية طالما الزمالك وصل النهائي وكمان بيتريقوا وبيقولوا على الأندية مراكز شباب ولما ترد عليهم وتفحمهم يعملوا نفسهم هما اللي مظلومين".

وتابع "الغندور": “ يا حبيبي انت اللي بتقلل وأنا عمري ما قلت إن الكونفيدرالية أقوي من دوري الأبطال ولكن انت مش بتلعب مع أندية عالمية والدليل إن بتوع الكونفدرالية اللي انت بتتريق عليهم فرقة كسبتك بداية الموسم ده في السوبر الأفريقي اسمه اتحاد العاصمة وحصلت علي البطولة والزمالك لسه كسبانك في الدوري ونهضة بركان كسبت الوداد اللي كسبك أكتر من مرة في النهائي وحصلت أيضاً علي السوبر الإفريقي”.

وأضاف “الغندور”: “ودريمز اللي انت بتتريق عليه كان معاك نادي اسمه ميدياما بطل الدوري الغاني مش فريق عالمي ودريمز كسبه في الدوري والكاس.. ونادي فيوتشر مش فريق ضعيف مثله مثل سيمبا ويانج افريكانز منهم اللي كسبك و منهم اللي اتعادل معاك ومنهم اللي كسبته يعني عادي” .

واختتم حديثة قائلا: “في النهاية انت معاك منتخب مصر وأغني نادي وأقوي رعاية في أفريقيا كلها وأعلي عقود لاعبين باليورو والدولار ومعاك أغلى مدرب أجنبي في القارة السمراء يبقي ركز مع فريقك وتمني له الفوز وأنا أركز مع فريقي وأتمني له الفوز” .