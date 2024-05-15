إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد مفاجاَت نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : التوجّه والتفكير هو إيقاف الشيبي بعد التصعيد للقضاء المدني.



في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المباراة بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، تزايدت التوترات والجدل حول الواقعة التي وقعت بين لاعبي الفريقين. ويأتي إعلان محكمة جنح مدينة نصر عن حجز محاكمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في تاريخ 30 مايو الحالي، كخطوة هامة لتقديم العدالة وفض المنازعات الرياضية.

إن الاتهامات التي وجهت للاعب حسين الشحات تتعلق بالتعدي والاعتداء على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي، الذي يحمل الجنسية المغربية.. وقد شهدت المباراة التي جمعت الفريقين في استاد الدفاع الجوي تطورات غير متوقعة، حيث تصاعد التوتر بين اللاعبين ووقعت بعض التجاوزات التي تستدعي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.