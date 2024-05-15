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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوائز تاريخية للاعبي الأهلي قبل النهائي أمام الترجي

صدى البلد

أعلن الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن جوائز تاريخية للاعبي الأهلي قبل النهائي أمام الترجي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد:  الجوائز قد تصل لمليون جنيه لكل لاعب.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

يتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيتم بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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