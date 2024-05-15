جناح طائرة «ترامب» يصطدم بأخرى خاصة في مطار بفلوريدا

قال مصدر مطلع إن جناح طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اصطدم بطائرة خاصة أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا الأحد الماضي.

وحسب قناة “الحرة” الأمريكية، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية في بيان أن الطائرة من طراز بوينج 757 ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة.

ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.

وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مؤكدة أنها تحقق في الأمر.

ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب التعليق.

وعقد ترامب تجمعاً حاشداً في وايلد وود بولاية نيوجيرزي السبت، فيما وقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في حوالي الساعة 1:20 صباح يوم الأحد.