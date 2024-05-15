عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جناح طائرة «ترامب» يصطدم بأخرى خاصة في مطار بفلوريدا

ترامب
ترامب

قال مصدر مطلع إن جناح طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اصطدم بطائرة خاصة أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا الأحد الماضي.

وحسب قناة “الحرة” الأمريكية، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية في بيان أن الطائرة من طراز بوينج 757 ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة. 

ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.

وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مؤكدة أنها تحقق في الأمر.

ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب التعليق.

وعقد ترامب تجمعاً حاشداً في وايلد وود بولاية نيوجيرزي السبت، فيما وقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في حوالي الساعة 1:20 صباح يوم الأحد.

ترامب طائرة طائرة خاصة طائرة الرئيس الأمريكي السابق فلوريدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

ترشيحاتنا

أوكرانيا: من السابق لأوانه استخلاص نتائج المعارك في خاركيف

بينهم 3 أطفال.. أوكرانيا: إصابة 20 شخصًا إثر هجمات جوية روسية في خاركيف

ريال مدريد يحتفل بلقب الليجا بخماسية نظيفة في مرمي ديبورتيفو الافيس

السفير الصيني بالقاهرة: تعلّم لغتنا يشهد إقبالًا واسعًا وشعبية مُتزايدة في مصر

هل تصلي الشروق بعد طلوع الشمس مباشرة؟.. الإفتاء تصحّح خطأ شائعًا وتحدّد وقتها

رغم التعافي العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر على مستوى جميع الأعيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. الراقصة لوريدانا تخطف الأنظار بجمالها

بفستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار رفقة زوجها

بملابس ملفتة.. كريم فهمي يتغزل في زوجته من باريس

هيدي كرم تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-