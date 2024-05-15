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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدران أردنيان يكشفان عن مؤامرة تقودها إيران لتهريب أسلحة إلى المملكة

الاردن
الاردن

أحبط الأردن مؤامرة مشتبه بها تقودها إيران لتهريب الأسلحة إلى المملكة.

 

وكشف مصدران أردنيان لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط مؤامرة تقودها إيران لتهريب أسلحة إلى الداخل في مارس الماضي.

وذكرت المصادر أن تم اعتقال أشخاص عدة على صلة بمحاولة تهريب أسلحة لنشر الفوضى.

 

وأكد المصدران الأردنيان أن التحقيقات لا تزال جارية مع المتهمين بتهريب أسلحة إلى الداخل.

 

قالت المصادر لرويترز إن الأسلحة أرسلتها الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا إلى خلية في الأردن؛ كما تم الاستيلاء على مخبأ التخزين المؤقت عندما تم القبض على أعضاء الخلية الأردنيين، في أواخر مارس.

 

ورفض المصدران الأردنيان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة لمسائل الأمنية، الحديث عن أعمال التخريب التي يزعم أنها خطط لها، مستشهدين بالتحقيقات الجارية والعمليات السرية.

 

وقال المصدران إن هدف المؤامرة هو زعزعة استقرار الأردن، ولم تحدد المصادر الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في غارة مارس، على الرغم من أنهم يقولون إنه في الأشهر الأخيرة أحبطت أجهزة الأمن العديد من المحاولات التي قامت بها إيران والجماعات المتحالفة معها لتهريب الأسلحة بما في ذلك ألغام كلايمور ومتفجرات C4 وSemtex وبنادق كلاشينكوف وصواريخ كاتيوشا 107 مم.

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