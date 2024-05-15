هآرتس: تقديرات الجيش الإسرائيلي ليست صحيحة بشأن البنية التحتية لحماس

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، نقلا عن ضابط في جيش الاحتلال، إن العمليات الأخيرة أظهرت أن تقديرات الجيش الإسرائيلي ليست صحيحة في ما يتعلق بالبنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال اللواء احتياط بجيش الاحتلال إسحاق بريك إن الجيش لا يملك القدرة على إسقاط حماس حتى لو طال أمد الحرب، مضيفا أنه لا فائدة من استمرار الحرب في غزة وأن إسرائيل ستتكبد أضرارا جسيمة.

وكشف عن أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار جيش الاحتياط والاقتصاد، موضحا أن عدم اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي سيؤدي لمزيد من القتلى بصفوف الجيش.

وأضاف بريك أن دخول رفح سيكون المسمار الأخير في نعش قدرتنا على إسقاط حماس، مشددا على أن الجيش عاجز عن إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.