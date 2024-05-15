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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القطن إلي 130 ألف فدان.. تفاصيل

صدى البلد

صرح الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن هناك إقبالًا على زراعة محصول القطن في جميع المحافظات التي تزرع محصول القطن.

وأوضح أن هذا الإقبال جاء بعد إعلان مجلس الوزراء هذا العام أسعار الضمان لمحصول القطن بسعر 12 ألف جنيه للقنطار بمحافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه بمحافظات الوجه القبلي، مشيرًا إلى أن السعر الجديد يتناسب مع تكلفة الزراعة ويعطي هامش ربح جيد ومناسب جدًا.


وقال عمارة ان المساحة المنزرعة وصلت حتي تاريخ 13 مايو 2024 الي 130.978 ألف فدان على مستوى الجمهورية حتي الان وذلك بزيادة نحو 46% عن العام السابق في نفس التوقيت حيث كانت العام السابق 89.715 ألف فدان على مستوى الجمهورية، منوها بأنه في الوقت الحالي يتم حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية المتأخرة والتجهيز لزراعة محصول القطن، ومن المستهدف زراعة إجمالي مساحة هذا العام 322 ألف فدان، متوقعا أن تزيد المساحة عن ذلك.

وأوضح الدكتور مصطفي أن المساحات كانت موزعة كالاتي مساحات أصناف الوجه البحرى: 
أجمالي الوجه البحري 91 ألفا و75 فدان، موزعة كالاتي صنف «سوبر جيزة 97» والمنزرع بمحافظات المنوفية والقليوبية والغربية والشرقية بمساحة إجمالية 11332 فدانا وصنف «إكسترا جيزة 96» والمنزرع بمركزي فوة ومطوبس بكفر الشيخ بمساحة 1450 فدانا وصنف «سوبر جيزة 94» والمنزرع بكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والمحلة بمساحة مقدارها 73 ألفًا و157 فدانا، و«صنف سوبر جيزة 86» والمنزرع بمحافظة البحيرة بمساحة مقدارها 4723 فدان.

وأضاف أن مساحات أصناف الوجه القبلي، كالتالي إجمالي الوجه القبلي تم زراعة 39.903 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي، موزعة بين الصنف «جيزة 95» والمنزرع بمحافظات أسيوط والفيوم والمنيا وبني سويف و بمساحة 39 ألفًا و227 فدانا، إضافة الي الصنف الجديد جيزة 98 والمنزرع بمحافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا بمساحة 676 فدانًا.

في سياق متصل قال عمارة ان البذور النقية والممثلة للاصناف متوفرة، ووزارة الزراعة وإدارة التقاوي قامتا بتجهيز تقاوي تغطي 450 ألف فدان بزيادة 100 ألف فدان عن المساحات المستهدفة، وأغلب التقاوي موجودة حاليًا في الجمعيات الزراعية طبقًا للخريطة الصنفية بالقرار الوزاري رقم 88 لعام 2024، والتي وضعتها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن حالة محصول القطن جيدة وخاصة في الزراعات المبكرة للقطن حيث وصلت نسب الإنبات فيها إلى اكثر من 90% والحالة العامة جيدة وأعطت الورقة الرابعة والخامسة وارتفاعات النباتات ترواحت من 20 الي 30 سم.

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