إسرائيل توافق على خطة لزيادة حصة عدد العاملين الأجانب "بقدر كبير"

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال برئاسته وافقت على خطة لزيادة حصة عدد العاملين الأجانب "بقدر كبير" .

وقال نتنياهو: "لقد مررنا قرارًا حكوميًا سيزيد بشكل كبير حصة العمال الأجانب، بينما يخفض بشكل كبير البيروقراطية في جلب العمال، وهذا قرار مهم للغاية بالنسبة للأعمال التجارية ولاقتصادنا وأمننا".

وتعاني إسرائيل من نقص في العاملين في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك البناء والزراعة والتمريض وغيرها، بسبب وقف إصدار تأشيرات دخول العمالة الفلسطينية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية سيؤدي هذا القرار إلى زيادة كبيرة في عدد العمال الأجانب الذين سيتمكنون من القدوم للعمل في الأراضي المحتلة بما يصل إلى أكثر من 300 ألف عامل أجنبي.