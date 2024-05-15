إبراهيم عبد الجواد يوضح آخر تطورات أزمة الشحات والشيبي

علق الإعلامي ابراهيم عبد الجواد علي آخر التطورات الخاصة بأزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعبي الاهلي وبيراميدز، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد:"اتحاد الكرة في أزمة بسبب عدم معرفته بأحقية الشيبي في اللجوء للقضاء".

وجاء إعلان محكمة جنح مدينة نصر عن حجز محاكمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات للحكم في تاريخ 30 مايو الحالي، ليكون خطوة مهمة في رسم دور القضاء لفض المنازعات الرياضية.



كانت المباراة التي جمعت الفريقين في استاد الدفاع الجوي الموسم الماضي شهدت تطورات غير متوقعة، حيث تصاعد التوتر بين اللاعبين ووقعت بعض التجاوزات التي تستدعي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.