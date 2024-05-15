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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

125 % زيادة فى صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي

مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالى  القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة في نهاية الربع الاول من عام 2024 عن الفترة من 1/1/2024 حتي 31/03/2024 والتي أبرزت تحسناً ملموساً في النتائج المالية.

 يأتي علي رأسها ارتفاع صافي الربح إلي 372 مليون جنيه مقابل 165 مليون جنيه بنسبة زيادة 125 % خلال نفس الفترة من العام الماضي كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح عن نفس الفترة 1.76جنيها مقارنة بمبلغ 0.78 جنيها عن نفس الفترة من العام السابق . 

يأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسيع انشطة الشركة وزيادة الإيرادات للنشاط الرئيسي وهو ايرادات الاستوديوهات والخدمات الانتاجية والفنية وتسويق الانتاج الفنى حيث ارتفع مجمل ايراداتها عن تلك الفترة من مبلغ 130 مليون جنيه الى مبلغ 136 مليون جنيه ، وكذلك الايرادات من المصادر المختلفة  مثل ارتفاع صافى ارباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافى ارباحها من 35 مليون جنيه إلى 97 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق ، وارتفاع صافى ارباح مركز الخدمات الاعلامية من 15 مليون جنيه الى 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق ، و الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية .

كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الأعمال  لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) وبمختلف الأماكن في مصر , كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية " في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى .

وتجدر الإشارة إلي  أن مدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة  مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام  وبنك الاستثمار القومي وبنكي الأهلي ومصر والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام .

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