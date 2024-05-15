جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وبيطرية وتوعوية لقرية خليج قبلي

نظمت جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "حياة كريمة" وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قافلة طبية وبيطرية وتوعوية، اليوم الأربعاء، إلى قرية خليج قبلي التابعة لمركز مطوبس، وعدد من القرى المجاورة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيدًا بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة والتي تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.



كما أكد عبدالرازق دسوقي أهمية القوافل البيطرية العلاجية، التي تطلقها الجامعة والتي تسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وأشاد رئيس الجامعة بأهمية الدور التوعوي ودور الجامعة في خدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم هذه القري وتعمل على تنمية مهاراتهم.



ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية والترويح على المواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.



وشارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت عيادة الأطفال الطبية التخصصية، وعيادة طب الفم والأسنان، وعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنة والنحافة والقزامة والتوعية الأسرية، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.



وأجرت القافلة الطبية الكشف الطبي على 1309 حالات من أبناء قرية خليج قبلي والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتم الكشف بعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنة والنحافة والقزامة على 182 حالة.



كما أطلقت الجامعة قافلة بيطرية متكاملة لقرية خليج قبلي والقرى المجاورة، لإجراء الكشف الطبي على الحيوانات والطيور الموجودة في القرية، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث تم إجراء الكشف على حوالي إجمالي عدد 5585 حالة.

كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات بالقافلة الطفولية الطبية التوعوية الترويحية لجوالي جامعة كفر الشيخ، والتي ضمت ألعاب كشفية ترويحية وهدايا تذكارية تم توزيعها على أطفال القرية، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية ضمن حملة التوعية بخطر المخدرات علي الفرد والمجتمع وكيفيه التعامل مع ولي الأمر المدخن ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات والتي شارك فيها عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع شباب أسرة الجوالة بالجامعة.

