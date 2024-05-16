بحضور القادة والزعماء.. اليوم انطلاق القمة العربية الـ 33 بالبحرين

تعقد اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة العربية 33 بحضور القادة والزعماء العرب، وهى أول قمة عربية تستضيفها مملكة البحرين في تاريخها، برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى مملكة البحرين مساء أمس /الأربعاء/ للمشاركة في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثون، والتقى الرئيس السيسي في العاصمة البحرينية "المنامة"، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، فور وصوله المنامة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لعاهل البحرين رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة، في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.