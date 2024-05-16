خطط واستراتيجيات عربية.. ملفات اقتصادية واجتماعية على طاولة «قمة البحرين»

تزخر أجندة أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثون التي تعقد اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة بحضور ومشاركة واسعة من القادة والزعماء العرب، بالعديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تعزز العمل العربي المشترك، سعيًا لتلبية طموحات الشعوب العربية، والاستفادة القصوى من الإمكانيات العربية.

وبجانب الملف السياسي الذي تشغل بنوده نحو 70% من جدول أعمال القمة العربية بحسب ما صرح به السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، فإن جدول أعمال القمة يشمل العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تعزز العمل العربي، رغم أن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فرضت نفسها وبقوة على أعمال القمة.

ويناقش البند الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقادة العرب على جدول أعمال القمة، متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

كما يشمل البند الاقتصادي والاجتماعي على طاولة القمة العربية مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة البحرين، والتي تتضمن 12 بنداً على رأسها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، والتقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب استعراض تجربة المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي.

كما تضمن الملف أيضاً إقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 - 2028)، ومقترح الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن «الرؤية العربية 2045: تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل»، إضافةً إلى مذكرة من البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي؛ ومقترح من الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة - المحدثة (2020 - 2030).