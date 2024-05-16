هل النوم عذر لترك صلاة الفجر أم يأثم صاحبه.. أمين الفتوى يجيب

صلاة الفجر فضلها عظيم عند الله عز وجل ونظرا لوقتها في أواخر الليل يتهاون الكثير في أدائها. بسبب صعوبة الاستيقاظ في هذا الوقت ، رغم ان ترك صلاة الفجر من علامات المنافقين ، ومن تركها فاته الكثير من الأجر والثواب ، وتكمن محبة الله لهذه العبادة لأنها تقيس مدى تضحية الإنسان بلذة النوم لإرضاء الله عز وجل لذا فإن من داوم عليها فاعلم ان الله يحب صاحبها .

وفي هذا الصدد ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول صاحبه: كلما أنوي القيام لصلاة الفجر يغلبني النوم ولا استطيع القيام للصلاة فهل علي إثم وماذا أفعل؟

الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أكد أن الشرع الحنيف حدد مواعيد لأداء الصلوات الخمس، ويجب على المسلم أن يقضي الصلاة التي لم يدركها.

حكم تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس



وأوضح «ممدوح»، خلال إجابته عن سؤال: «هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟»، أن من أخر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، عمدا يأثم شرعا على ذلك ويجب عليه أن يؤدي الصلاة قضاء.

وقال أمين الفتوى إن وقت صلاة الفجر يبدأ بطلوع الفجر الثاني "الفجر الصادق"، وهو عبارة عن بداية ذهاب الليل، ومجيء أول بياض الصبح، حيث يكون السواد مختلطا بالبياض، وعندما ينتشر الضوء في الآفاق ينادي المؤذن للصلاة؛ دلالة على دخول وقت أداء صلاة الصبح وانتهاء وقت صلاة العشاء والتهجد والقيام، وينتهي وقت الفجر بشروق الشمس.



وتابع ممدوح قائلا: أنه لا يأثم شرعا من ترك صلاة الفجر في الوقت المحدد لها بسبب عذر كالنوم أو النسيان، الواجب عليه البدار بقضائها، ولا يؤخر ذلك إلى صلاة أخرى، بل الواجب البدار بالقضاء حالا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.. لا كفارة لها إلا ذلك» هكذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالواجب البدار إلى أن يؤدي الصلاة التي نام عنها أو نسيها، وليس لها وقت نهي، فلو نسي الصبح فلم ينتبه لها إلا الظهر، بادر وصلاها وصلى الظهر .

أفضل طريقة للاستيقاظ لصلاة الفجر

الأفضل فى القيام لصلاة الفجر هو القيام مسرعا عند الاستيقاظ وعدم الانصياع لوساوس الشيطان وغلق المنبه، وبعدها يتثاقل عليك النوم بطريقة عجيبة ولا تستيقظ إلا فى الصباح.

وأضاف فخر، في فتوى له أن القيام والجلوس على سرير النوم، فى وقت صلاة الفجر بشكل سريع يذهب النوم ووساوس الشيطان، ومن ثم يتوجه المرء للوضوء والصلاة ويعود للنوم مرة أخرى. لافتا الى ان العزم الصادق والنية الخالصة على الاستيقاظ لها عامل كبير في ذلك .