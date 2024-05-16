رئيس COP28: "الإقامة الزرقاء" تعزز دور الإمارات الرائد عالمياً في مجالات الاستدامة

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تحرص على ترسيخ إرث الاستدامة الذي أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،، ونثمّن عالياً إعلان عن المبادرة الرائدة بإطلاق "الإقامة الزرقاء"، التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الرائد عالمياً للدولة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والطبيعة.

وأضاف في تصريح له بمناسبة اعتماد نظام "الإقامة الزرقاء" في الدولة أن هذه المبادرة تشكل حافزاً قوياً لاستقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب والخبرات العالمية للمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودعم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في التوصل إلى الحلول العملية والفعّالة المنشودة لمواجهة تداعيات تغير المناخ بذهنية إيجابية تحوّل التحديات إلى فرص لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

وأكد : "تأتي هذه المبادرة في عام الاستدامة الذي تم تمديده إلى عام 2024 بعد النجاح المتميز الذي حققته الدولة في استضافة مؤتمر الأطراف COP28الذي قدم نموذجاً جديداً لقدرة دولة الإمارات على التميز في العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود العالمية لإيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ".