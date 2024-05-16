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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علاج وفحص أكثر من 4300 رأس ماشية مجانا بمحافظة كفر الشيخ

صدى البلد

أعلن مركز البحوث الزراعية،  أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في كفر الشيخ من يوم  ١١ /٥/ ٢٠٢٤ حتي ١٦ /٥/ ٢٠٢٤ وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي المحافظة  لعلاج مواشي واغنام وماعز ودواب  صغار  المربيين .

 

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين 
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

 

وقد صرح د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد ٥٦٢ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٣٨٦  وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد ١٨٠٧ حالة  وتم عمل ١٨  عمليه جراحية وتم تحصين ٥٧٦ بالتحصينات غير السيادية وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد اجمالي ٤٣٤٨ حاله  لدى ٢٠٠١ من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز  بالمحافظة .

كفر الشيخ البحوث الزراعية الطب البيطري

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