برلماني: مشاركة الرئيس بالقمة العربية بالبحرين محورية وفرصة لبلورة موقف عربي موحد

أكد النائب علي نور حسين، عضو مجلس النواب، على أهمية مشاركة الرئيس السيسي في الدورة الثالثة والثلاثين، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة المنامة بمملكة البحرين، قائلا: مشاركة مصر محورية لإنجاح القمة وبحث مختلف ملفاتها الشائكة.

وقال نور ، في تصريح صحفي له اليوم، إن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب، وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي، قائلا: مصر ترفض جملة وتفصيلا الوضع الحالي والكارثة الانسانية في غزة.

وشدد النائب، أن الموقف المصري كان ولا يزال واضحًا فيما يخص التطورات المؤسفة في البحرين والعدوان الإسرائيلي الغاشم، لافتا أن مصر بذلت جهدًا فائقًا بالتعاون والتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة التوصل لوقف إطلاق نار والهدنة وتبادل الأسرى والرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات بالكميات الكافية.

واختتم النائب علي نور حسين، أن القمة العربية، فرصة لبلورة موقف عربي موحد إزاء المخاطر المحدقة بالمنطقة وخصوصا في غزة.