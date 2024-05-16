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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ولي العهد السعودي: ندعم العمل العربي المشترك لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في افتتاح فعاليات القمة العربية ال33، الشكر  لصاحب الجلالة مملكة البحرين على حفاوة الاستقبال اليوم.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية خلال رئاستها للقمة العربية قامت بإهتمام بالغ بالقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عربية مشتركة لبدء التحرك الفورى لوقف الحرب على غزة وأطلقت المملكلة حملة شعبية للشعب الفلسطيني، معقبا: “ندعم العمل العربي المشترك لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى مواجهة العدوان الإسرائيلي”.

وتابع: “نؤكد على مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الغاشم على الأشقاء فى فلسطين والوقف الفورى للعدوان لقوات الإحتلال، لما يكفل لإقامة الشعب الفلسطيني دولة.. والمملكة العربية السعودية تسعي لتحقيق الأمن والسلام والإستقرار فى المنطقة وتدعو إلى الحل بالطرق السلمية، ومنها للأشقاء فى اليمن والتوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة كما الأمر فى السودان ووقف إطلاق النار بما يحفظ السودان بحريته وأمنه”.

وأشار إلى أن المملكة تؤكد على أهمية المحافظة على امن منطقة البحر الأحمر، داعية إلى ضرورة وقف أى نشاط تؤثر على أمن وسلامة الملاحة البحرية.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القمة العربية القمة العربية ال33 غزة

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