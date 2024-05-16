عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير القاهرة بليبيا : معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية

صدى البلد

شهد الجناح المصري في معرض طرابلس الدولي، الذي يُقام في الفترة من 15 إلى 21 مايو 2024، زيارة مميزة من السفير تامر الحفني، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، حيث كان في استقباله أحمد المهدي، المسؤول عن الجناح المصري بالمعرض .

تنظيم مميز وعرض شامل
أعرب السفير الحفني عن إعجابه الشديد بالتنظيم المميز للجناح المصري، كما أشاد بهيكل العرض الشامل الذي يضم 26 شركة مصرية من مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات المعدنية والكيميائية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والأغذية، والتعبئة والتغليف، والأثاث، والنجف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأدوات المنزلية، والملابس الجاهزة، والمفروشات، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الجلود ومنتجاتها.

فرصة لتسويق المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة
أكد السفير الحفني أن اختيار مصر كضيف شرف للمعرض هذا العام يُعد بمثابة تكريم كبير من قبل دولة ليبيا الشقيقة، كما يمثل فرصة ذهبية للشركات المصرية لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة لها في ليبيا وخارجها.
كما قام المهندس عصام العول رئيس هيئة المعارض الليبية بزيارة الجناح المصري المشارك في المعرض وقد ابدى اعجابه بالمنتجات المصرية وبالشركات المصرية المشاركة في المعرض .

مشاركة قوية للشركات المصرية
يُشار إلى أن الجناح المصري يضم 13 شركة عرض و 13 شركة بيع مباشر مع الجمهور، بالإضافة إلى جناح الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات. وقد حظيت المنتجات المصرية، خاصةً في مجال المنسوجات والحرف اليدوية، بإعجاب كبير من الزوار.

معرض طرابلس الدولي منصة هامة للتبادل التجاري
يُعد معرض طرابلس الدولي من أهم المعارض التجارية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، حيث يُتيح منصة مثالية لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية والعالم. ويضم المعرض مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والاتصالات والتكنولوجيا، كما أنه يُشجع الحوار الثقافي من خلال استقطاب نخبة من الأدباء والمثقفين والمبدعين.

مشاركة مصرية ناجحة تعكس عمق العلاقات المصرية الليبية
تأتي مشاركة مصر القوية في معرض طرابلس الدولي لتؤكد على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر وليبيا، والتزام مصر بدعم ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار. كما تُساهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

الأجهزة الكهربائية الادوات المنزلية الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات الهيئة المصرية السفير المصري الصناعات الهندسية الصناعات المعدنية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دولة ليبيا الشقيقة سفير جمهورية مصر قطاع المشروعات قطاع الجلود فرصة ذهبية فتح أسواق جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

الرئيس السيسي: تنعقد قمتنا العربية اليوم فى ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا

ترشيحاتنا

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

أحدث ظهور لمحمد صلاح رفقة جونز من الجيم

في القمة العربية.. الرئيس الفلسطيني يوجه اتهامات خطيرة للولايات المتحدة بشأن غزة

أبومازن: 120 ألف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال سقطوا شهداء وجرحى في غزة

الرئيس السيسي: مصر متمسكة بموقفها الثابت في رفض تصفية القضية الفلسطينية

عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2024 في مصر وموعد وقفة عرفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-