الاتحاد الأفريقي: القمة العربية بدورتها الحالية تنعقد في ظروف غاية التعقيد

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال أعمال القمة العربية في دورتها الـ33 بالعاصمة البحرينية المنامة، أننا نثمن وندعم الجهود المصرية في مساعيها لحل الأزمة الجارية في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته في أثناء انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بالبحرين، أننا نناشد العالم الضغط من أجل وقف الـ ـحرب الإسرائيلية وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، ونطالب بتضافر الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية وإعمال الحل السياسي القائم على مبدأ حل الدولتين.

ولفت إلى أن القمة العربية في دورتها الحالية تنعقد في ظروف في غاية التعقيد في ظل الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

