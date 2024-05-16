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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبومازن: 120 ألف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال سقطوا شهداء وجرحى في غزة

صدى البلد

قال محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، إن “أكثر من 7 أشهر وجرائم حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل تحصد عشرات آلاف الأطفال والنساء والرجال من قطاع غزة، وأكثر من 120 ألف فلسطين غالبيتهم نساء وأطفال سقطوا شهداء وجرحي، وأكثر من 70% من المساكن والمنشآت فى غزة دمرت بالكامل فى غزة كل ذلك بدعم أمريكي يتحدي الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق”.

وأضاف "أبومازن"، خلال كلمته اليوم بالقمة العربية الـ33، “نحن لانزال نؤدي واجبنا تجاه قضيتنا ودولتنا وشعبنا.. و شكلنا قبيل أسابيع حكومة جديدة من الكفاءات الفلسطينية للقيام بمهامها خدمة لأبناء شعبها وتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح وتحقيق الإستقرار المالي والأمني وإعادة الأعمار.. على الرغم أنه تم إستقبال الحكومة من قبل الدول.. إلا أنه لم يقدم لها أى دعم مالي كما لاتزال إسرائيل تحتجز أموالنا ما يجعلنا فى وضع حرج للغاية”.

وتابع: “لقد أصبح الوقت ملحا لتفعيل شبكة للأمان العربية لتعزيز شعبنا وتمكين الحكومة للقيام بواجباتها ومطالبة الولايات المتحدة للضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحجوزة وأن تتوقف عن استعمال الفيتو ضد شعبنا وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير”. 

وأكد “قبل السابع من أكتوبر الماضي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تكريس فصل غزة عن الضفة والقطاع حتي تمنع قيام دولة فلسطينية.. كما أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد وفرت لإسرائيل المزيد من المبررات كي تواجه قطاع غزة، ونحن لم تخف علينا نتائج ذلك لذلك أعلنا موقفا واضح فقلنا نحن ضد استهداف كل المدنيين بشكل مطلق وأولويتنا الأولي هي الوقف الفورى لعدوان إسرائيلي”.

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